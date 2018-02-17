الخارجية الروسية: اتهامات واشنطن بالتدخل في الانتخابات الرئاسية «هراء»

قال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن الاتهامات الأمريكية لـ13 مواطنا روسيا بالتدخل في الانتخابات محض هراء وتعكس الواقع السياسي الأمريكي الحديث.

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وأضافت المتحدثة - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أوردتها فضائية «روسيا اليوم» الإخبارية: "لقد تبين أن عددهم 13 شخصا وفقا لوزارة العدل الأمريكية، 13 شخصا تدخلوا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية!؟ 13 شخصا مقابل مليارات الدولارات من ميزانية الأجهزة الأمنية؟ ضد الاستخبارات، ضد أحدث التطورات التكنولوجية؟ هراء، أليس كذلك؟"، مضيفة: "هذا الواقع السياسي الأمريكي".

وكانت هيئة محلفين اتحادية أمريكية قد أدانت 13 مواطنا و3 كيانات من روسيا بتهمة التدخل في الانتخابات الأمريكية والعمليات السياسية للولايات المتحدة.