منتخب ناشئي اليد يهزم إيطاليا ويتأهل لنهائي بطولة البحر المتوسط

فاز منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2000 على نظيره الإيطالي بنتيجة ٢٣- ١٦، فى إطار الفترة الصباحية ببطولة البحر الأبيض المتوسط التى تقام فى المغرب.

ويواجه المنتخب المصري غدًا السبت، نظيره الفرنسي في نهائي البطولة، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

يرافق البعثة هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد وعضو مجلس إدارة اتحاد البحر المتوسط، وعلاء السيد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد.

وتضم البعثة كلا من محمد يحيى المدير الفنى، ومحمد عبدالمنعم إدارى المنتخب، وأحمد أكرم أخصائى العلاج الطبيعى.

واللاعبون: عبد الرحمن حميد وأحمد فايز ومحمد عادل ويوسف علاء وحسن عبد المنعم وعمر عطية ويوسف طارق وعبد الله فاروق وسيف هانى واحمد هشام وحسن وليد وعمر توفيق وعلى عمرو وعبد الله إيهاب وزياد أحمد وياسر سيف ومحمد سعيد.

وكان المنتخب قد تأهل إلى النهائى بالفوز على إيطاليا و المغرب وتونس و مونتنيجرو ، بعدما استطاع الفوز على تركيا و اليونان أيضًا.

يذكر أن فرنسا وصلت لنهائي البطولة بعد أن فازت علي المنتخب الروماني بنتيجة 26- 25 في مباراة شهدت ندية كبيرة من جانب الفريقين .