وزير الخارجية يستقبل سكرتير عام فيدرالية «الهلال الأحمر» بميونخ

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وزير الخارجية يستقبل سكرتير عام الفيدرالية الدولية للصليب والهلال الأحمر في ميونخ pic.twitter.com/h3ZrPKDOIm
— Egypt MFA Spokesman (@MfaEgypt) February 16, 2018
وزير الخارجية يستقبل سكرتير عام الفيدرالية الدولية للصليب والهلال الأحمر في ميونخ pic.twitter.com/h3ZrPKDOIm