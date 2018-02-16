وزير الخارجية يستقبل سكرتير عام فيدرالية «الهلال الأحمر» بميونخ

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، سكرتير عام الفيدرالية الدولية للصليب والهلال الأحمر، مساء اليوم الجمعة، في مدينة ميونخ الألمانية، على هامش مؤتمر الأمن والدفاع.



وانطلقت صباح اليوم الجمعة، فعاليات مؤتمر الأمن والدفاع بمدينة «ميونخ» الألمانية، في دورته الـ54، بحضور عدد كبير من المسئولين السياسيين والقادة العسكريين ورؤساء أجهزة الأمن والمخابرات في العالم، من بينهم سامح شكري، وزير الخارجية.



