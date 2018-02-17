روزنشتاين: لا توجد مزاعم حول تعاون أمريكيين في مخطط «التدخل الروسي»

قال نائب المدعي العام الأمريكي رود روزنشتاين، اليوم الجمعة، إن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016 عبر وسائل تواصل اجتماعي خدع بعض الأمريكيين للمساعدة في هذا المخطط.

وأوضح: "ليس هناك أي زعم في قرار الاتهام هذا بأن أي أمريكي كان مشاركا عن قصد في هذا النشاط غير القانوني". وأضاف: "ليس هناك أي زعم في قرار الاتهام بأن السلوك المعني بالاتهام قد غير نتائج انتخابات 2016".

وقال إن الروس الثلاثة عشرة المتهمين والشركات الثلاث "اتخذوا خطوات غير عادية لكي يبدو الأمر أنهم ناشطون سياسيون أمريكيون عاديون"، وغالبا من خلال سرقة هويات أو اختلاق هويات على الإنترنت.

وأوضح روزنشتاين أن المجموعة استخدمت شبكة افتراضية خاصة على الإنترنت "في بي إن" في الولايات المتحدة لتشفير وإخفاء الأصول الأجنبية لهذا الجهد.

وكانت هيئة محلفين كبرى في واشنطن قد أصدرت في وقت سابق من اليوم الجمعة قرارا باتهام ثلاث شركات على صلة بروسيا و13 من الأشخاص الروس بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت عام 2016.

وتزعم الوثيقة التآمر لخداع الولايات المتحدة والتآمر لارتكاب احتيال الكتروني والتآمر لارتكاب احتيال مصرفي وعملية ضخمة لسرقة الهويات.

وسعى لإصدار لائحة الاتهام مكتب المحقق الخاص روبرت مولر الذي تم اختياره العام الماضي من جانب وزارة العدل الأمريكية لإجراء تحقيق خارجي في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات.

وتتهم لائحة الاتهام وكالة أبحاث الانترنت "إل إل سي" وشركتين أخريين بتنسيق وإدارة حملة على الانترنت للتأثير على السباق الرئاسي الأمريكي عبر قنوات من بينها وسائل تواصل اجتماعي.

وجاء في اللائحة أن المتهمين بدأوا في عام 2014 "بالتآمر عن قصد وتعمد" بخداع الولايات المتحدة عبر "تعطيل وعرقلة وإفشال المهام القانونية للحكومة عبر الغش والخداع بغرض التدخل في العمليات السياسية والانتخابية الأمريكية".

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