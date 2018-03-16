«العبادي» يعلن خفض عدد المستشارين والمدربين الأمريكيين في العراق

صرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الجمعة، أن بلاده وضعت خطة لخفض عدد المستشارين والمدربين الأمريكيين في العراق، بعد تحقيق الانتصار على تنظيم «داعش».

وقال «العبادي»، خلال مكالمة هاتفية مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إنه تم وضع خطة لتقليل عدد تواجد المستشارين والمدربين الأمريكان في العراق بعد تحقيق انتصار ساحق على داعش الإرهابي، وأن يقتصر وجود هؤلاء المدربين على دعم المؤسسات العسكرية والأمنية العراقية بالخبرات الدولية في التدريب والدعم الفني.

ودعا إلى ترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأن العراق يأمل من الإدارة الأمريكية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، والحرص على ترسيخ الديمقراطية في العراق وتقوية مؤسسات الدولة وأهمية المضي في مشروع المواطنة للتغلب على السياسات الطائفية والعنصرية، مشيدًا بتوجهات الشباب العراقي الذي يطمح في إجراء انتخابات حرة وعادلة للخروج بعراق جديد.

وأكد «العبادي»، المضي في خطوة طويلة الأمد مع الحكومة المحلية في كردستان تهدف لحل كافة المشاكل بين المركز والإقليم، لكي يشعر الشعب الكردي إنه جزء أساسي من الدولة والمجتمع العراقي، مشيرًا إلى أن الحكومة في صدد دفع رواتب موظفي الإقليم.

وقال، أصبح الآن للعراق جيش ومؤسسة عسكرية رصينة وقوية، وأن الحكومة تعمل على المضي في تقوية باقي مؤسسات الدولة والهدف هو الوصول إلى وضع سياسي رصين لمنع التدخل الأجنبي الذي يسعى إلى إضعاف سيادة الدولة.

من جانبه، أشاد نائب الرئيس الأمريكي بقيادة العبادي في تحقيق النصر ضد داعش واستمرار دعم بلاده للعراق وتحقيق التماسك المجتمعي وضمان حقوق كل مكونات الشعب العراقي.

وأعرب «بنس» عن سعادته حيال خطوات الحكومة في إعادة فتح مطاري السليمانية وأربيل للرحلات الدولية ودعم الولايات المتحدة لوحدة العراق وسيادته دون تمييز لمكوّن دون آخر.