انطلاق تصويت المصريين بالأردن في الانتخابات الرئاسية

فتحت السفارة المصرية بعمان والقنصلية المصرية بالعقبة أبوابهما، في التاسعة من صباح اليوم (الجمعة) بالتوقيت المحلي، أمام المواطنين من أبناء الجالية المصرية بالأردن للتصويت فى الانتخابات الرئاسية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتستمر عملية الاقتراع اليوم في اللجنتين حتى الساعة التاسعة مساء.

وكانت البعثة المصرية بالأردن قد انتهت من كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستقبال الناخبين وتزويد اللجنة بكافة التسهيلات للتيسير على المواطنين عملية الإدلاء بأصواتهم.

وانطلق سباق الرئاسة المصرية، صباح اليوم، باقتراع المصريين في الخارج في الانتخابات التي يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى.

وجدد السفير طارق عادل، سفير مصر لدى الأردن، دعوته لأبناء الجالية في المملكة الأردنية للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، ومباشرة حقهم الدستوري، مؤكدا أن السفارة لن تألو جهدا لتوفير جميع التيسيرات وسبل الراحة أمامهم في العملية الانتخابية.

وقال السفير إن كل مصري متواجد على أرض المملكة خلال فترة التصويت ويحمل أصل بطاقة الرقم القومي حتى لو منتهية الصلاحية أو جواز السفر الجديد بشرط أن يكون ساريا، سيكون من حقه أن يتوجه إلى السفارة المصرية بعمان أو القنصلية المصرية بالعقبة للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أنه يتعين حضور الناخب بنفسه أمام لجنة السفارة للإدلاء بصوته.مشيرا إلى أن السفارة اتخذت إجراءات وترتيبات تنظيمية ولوجستية من شأنها التسهيل على المواطنين وضمان سلاسة ويسر العملية الانتخابية.

وتوجه السفير طارق عادل بالشكر للسلطات الأردنية لتقديمها الدعم والتسهيلات اللازمة لإجراء الانتخابات بسهولة.