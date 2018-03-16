وزير النقل ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان طريق «طابا-نويبع»

افتتح الدكتور هشام عرفات وزير النقل ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، طريق طابا / نويبع بطول 60 كم وتكلفة 100 مليون جنيه وذلك بعد الإنتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق.

وقال وزير النقل خلال الافتتاح إن هذا الطريق سيساهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية وزيادة حركة الشاحنات من وإلي ميناء نويبع البحري ، كما أنه حلقة وصل بين محافظة جنوب سيناء وميناء طابا البري ، مشيرا إلى أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري تقوم برفع الكفاءة الشاملة للطرق بجنوب سيناء بإجمالي أطوال 260 كم بتكلفة إجمالية 800 مليون جنيه بالإضافة إلي القيام بأعمال تأمين السلامة المروية ( تركيب اللوحات الارشاردية والعواكس وكذا أعمال التخطيط ).

كما تفقد وزير النقل ومحافظ جنوب سيناء أعمال تطوير طريق دهب نويبع والذي تنفذه شركة النيل العامة لانشاء الطرق بطول 75 كم وبتكلفة اجمالية 213 مليون جنيه والذي بلغت نسبة تنفيذه 40 % ويتم مع أعمال التطوير استكمال العلامات الارشادية.

وتوجه الدكتور هشام عرفات لمتابعة أعمال تنفيذ رفع كفاءة وتوسعة طريق سعال / كاترين بطول 75 كم بتكلفة اجمالية 3.6 مليون جنيه ، حيث صرح وزير النقل بأن الوزارة تقوم بالتطوير الشامل للطرق في جنوب سيناء لافتا إلي أنه تم الانتهاء من أعمال ازدواج طريق النفق / عيون موسى بطول 33 كم ، كما قامت الهيئة بأعمال إزالة أثار السيول لبعض طرق منطقة جنوب سيناء بتكلفة اجمالية مقدارها 29.1 مليون جنيه ، حيث تم انهاء الأعمال بنسبة 100 % ، وكذلك الانتهاء من تنفيذ أعمال المعابر الإيرلندية لتقاطع القنوات الصناعية في أودية ( المحاش الأعلى – أم أحيا – المراخ ) بتكلفة 15.8 مليون جنيه وتم الانتهاء من المشروع بنسبة 100 % .

وفيما يتعلق بأعمال الصيانة الطارئة والعاجلة من كم20 مفارق وادي فيران حتى كم45 اتجاه طور سيناء بطول حوالى 25 كم ، أكد وزير النقل أنه جارى اجراءات الطرح والترسية لهذه الأعمال.