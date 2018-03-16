قال ثروت الخرباوي، رئيس لجنة الحكماء بحزب المحافظين، خلال فعاليات مؤتمر حزب المحافظين الجماهيري لدعم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تحت عنوان «لماذا انتخب؟ صوتي يفرق في إيه»، إن الدولة المصرية تواجه منتخب العالم للإرهاب في سيناء بكل قوة، فالإرهاب يستهدف المصريين إلى جانب إسقاط الدولة.



وأضاف الخرباوى، أن الجماعة الإرهابية "الإخوان" تنفذ أجندات مخابراتية دولية لا تريد لمصر الخير، وتركوا الدين وجعلوا منه مصيدة للدنيا وجعلوا الإسلام شعاره السيف فلا يوجد في الإسلام إكراه وهم الآن يكرهون الناس في الدين، فالإسلام ليس دين اعتداء فالدم كله حرام.



وتابع رئيس لجنة الحكماء بالحزب، أن التكفيريين المنبثقين من الإرهابية تتم إدارتهم من أجهزة عالمية، والمخابرات البريطانية لها يد فى ذلك، والدليل أن بريطانيا ترفض وضع الإخوان على قوائم الإرهاب لأنها تحتاجهم، لذا سنقيم سرادق عزاء لبريطانيا قريبا على فشلها فى إرضاخ المصريين.



وأكد الخرباوى، أن الشعب المصري بجيشه وشرطته بمعارضته ضد الإرهاب، والرئيس عبدالفتاح السيسى اختاره الله - عز وجل - ليكون زعيم هذه الأمة ومنقذها، والدليل على صدق كلامه أنه لم يقل سأفعل وحدى بل طلب منا جميعا أن نعمل معه وعلى الشعب المصري الوقوف بجانب الرئيس ودعمه.



وأوضح أن "المعركة التي تواجه مصر كبيرة وتحتاج دعم المصريين، ونصبو إلى تحقيق أعلى نسبة تصويت في تاريخ الجمهورية، فتحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر".