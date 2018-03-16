عرضت فضائية «أون لايف»، لقطات مباشرة من عملية انتخاب المصريين في دولة الكويت لرئيس الجمهورية، ويظهر في الصورة أعداد كبيرة من المصريين في طوابير أمام أبواب السفارة.

وظهر الناخبين حاملين لأعلام مصر.

من جانبه قال السفير طارق القوني سفير مصر في الكويت، إن الإقبال على عملية التصويت اليوم الجمعة، لم تكن متوقعة بهذا الشكل، مشيرًا إلى وجود طوابير محتشدة أمام أبواب السفارة، ومن المتوقع زيادتها عقب صلاة الجمعة وفي ساعات المساء.

وفتحت السفارات المصرية في دول العالم أبوابها أمام الناخبين المصريين؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية منذ التاسعة من صباح الجمعة، وفقًا لتوقيت كل دولة.