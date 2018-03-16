الجمعة 16 مارس 2018 11:55 ص القاهرة القاهرة 21.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد إقامة مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى؟
النتـائـج تصويت

بالفيديو.. طوابير أمام السفارة المصرية في الكويت للتصويت في انتخابات الرئاسة

بالفيديو.. طوابير أمام السفارة المصرية في الكويت للتصويت في انتخابات الرئاسة
بالفيديو.. طوابير أمام السفارة المصرية في الكويت للتصويت في انتخابات الرئاسة
كتب - أحمد العيسوي:
نشر فى : الجمعة 16 مارس 2018 - 11:40 ص | آخر تحديث : الجمعة 16 مارس 2018 - 11:40 ص

عرضت فضائية «أون لايف»، لقطات مباشرة من عملية انتخاب المصريين في دولة الكويت لرئيس الجمهورية، ويظهر في الصورة أعداد كبيرة من المصريين في طوابير أمام أبواب السفارة.

وظهر الناخبين حاملين لأعلام مصر.

من جانبه قال السفير طارق القوني سفير مصر في الكويت، إن الإقبال على عملية التصويت اليوم الجمعة، لم تكن متوقعة بهذا الشكل، مشيرًا إلى وجود طوابير محتشدة أمام أبواب السفارة، ومن المتوقع زيادتها عقب صلاة الجمعة وفي ساعات المساء.

وفتحت السفارات المصرية في دول العالم أبوابها أمام الناخبين المصريين؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية منذ التاسعة من صباح الجمعة، وفقًا لتوقيت كل دولة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك