العثور على مقبرة تضم 36 جثة لقيادات «داعش» في الموصل

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوي، اليوم الجمعة، بالعثور على مقبرة جماعية ضمت 36 جثة تعود لقادة في تنظيم «داعش» شمال غرب الموصل - 400 كيلومتر شمال بغداد.

وقال النقيب أحمد العبيدي، إن القوات الأمنية عثرت على المقبرة الجماعية غرب ناحية العياضية التابعة لقضاء تلعفر - 70 كيلومترًا شمال غرب الموصل، مشيرًا إلى أن أغلبهم قياديين في التنظيم ومن جنسيات مختلفة كان التنظيم قد أعدمهم بتهمة التخاذل.

وأضاف «العبيدي»، أن القوات أقدمت على طمر جثثهم بعد التأكد من بطاقاتهم وصفاتهم القيادية بعصابات داعش الإرهابية شمال غرب الموصل.

يذكر، أن القوات الأمنية عثرت على 3 مقابر جماعية أخرى تعود لقيادات «داعش» في ناحية العياضية ،التي كانت أخر معقل للتنظيم خلال عمليات تحريرها.

كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد أعلن في أكتوبر عام 2017 تحرير الموصل بالكامل من داعش، وفي 22 ديسمبر من نفس العام أعلن إنهاء وجود «داعش» عسكريًا في العراق.