موظفو قسم رعاية المصالح بقطر يسهمون في توصيل الناخبين

بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية 2018، بقسم رعاية مصالح جمهورية مصر العربية بالدوحة منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً وحتى يوم الأحد القادم.

وقام أعضاء البعثة بالانتخاب، وبدأ الناخبون في التوافد منذ الصباح؛ للإدلاء بأصواتهم.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي بقسم رعاية المصالح بالدوحة، وأشار فيه أن مجموعات من المواطنين المصريين المقيمين بقطر توافدوا للإدلاء بأصواتهم.

وقال المستشار العمالي بالدوحة هشام كامل في تقريره، إن الملفت للنظر أن الآباء والأمهات أصروا على حضور أبنائهم معهم لكي يتعودوا على ممارسة حقوقهم السياسية عند بلوغهم السن القانونية.

وكشف المستشار العمالي عن، أنه نظرًا لوجود قسم رعاية مصالح مصر داخل مجمع السفارات، وأن الجهات القطرية المختصة على علم بالانتخابات، لكن لم يتم تشغيل الباصات حسب المتبع بحجة أن اليوم إجازة رسمية.

وقام المستشار أحمد عزت بتكليف الموظفين بالقسم بالمساعدة في توصيل كثير من الحالات للقيام بواجباتهم الانتخابية.