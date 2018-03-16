بدء تصويت المصريين في ألمانيا في الانتخابات الرئاسية

فتحت السفارة المصرية ببرلين والقنصليتان المصريتان بفرانكفورت وهامبورح أبوابهم فى الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي أمام أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وعلى الرغم من أن اليوم هو يوم دوام رسمى فى المانيا، إلا أن أعدادا كبيرة من المصريين تدفقوا فى أول ساعات الصباح على مقر السفارة للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم .

وعبر المواطن محمد محمد إمام إسماعيل فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط عن سعادته الغامرة باعتباره أول من أدلى بصوته في الانتخابات اليوم. مؤكدا أنه أعطى صوته لمن وصفه بأنه "حافظ على مصر من الإرهاب". وحث أبناء الجالية المصرية فى ألمانيا على الإدلاء بأصواتهم لأنه واجب وطني.

ودعا السفير المصري بدر عبدالعاطي الجالية المصرية إلى النزول إلى لجان الاقتراع فى مدن برلين وهامبورج وفرانكفورت. مؤكدا حرص السفارة على توفير كافة التسهيلات للمواطنين، وضمان النزاهة والشفافية. وقال إنه متواجد بنفسه منذ الصباح الباكر فى لجنة الاقتراع لمتابعة سير العملية الانتخابية.

اما القنصل حاتم ماجد، فقد أشار إلى أن تدفق الناخبين على السفارة المصرية جيدا نظرا لأنه يوم دوام عمل رسمي، متوقعا مشاركة كثيفة السبت والأحد لأنها عطلة نهاية أسبوع.