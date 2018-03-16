وزير الداخلية الألماني لا يؤيد مقاطعة مونديال روسيا

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أعرب وزير الداخلية الألماني عدم تأييده لمقاطعة بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا هذا العام، وذلك رغم اتساع هوة الخلاف مع موسكو.

وقال هورست زيهوفر المختص أيضا بالشؤون الرياضية في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة،: "المشكلات السياسية يتعين أن تحلها السياسة وليست الرياضة".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية تتهم روسيا بالتورط في تسميم عميل مزدوج سابق وابنته بالغاز في بريطانيا.

وأعلنت ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة عن دعمها لبريطانيا، مطالبين موسكو على نحو صارم بالكشف عن ملابسات الجريمة. كما توجه هذه الدول أيضا انتقادات للدور الروسي في الحرب في سورية والسياسة الروسية تجاه أوكرانيا.