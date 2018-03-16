زوجة نجل ترامب تطلب الطلاق أمام محكمة في نيويورك

ذكرت صحيفة أمريكية أن فانيسا ترامب، رفعت دعوى طلاق من الابن الأكبر للرئيس دونالد ترامب أمام محكمة في مانهاتن يوم الخميس.



وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الزوجة (40 عاما) تسعى للطلاق لإنهاء زواجها الذي استمر 12 عاما مع دونالد ترامب جونيور (الابن).



وقال الزوجان في بيان مشترك: "بعد زواج دام 12 عاما، قررنا الانفصال".



وأضاف البيان: "سنحتفظ دائما باحترام كبير لبعضنا البعض وعائلاتنا. لدينا خمسة أطفال رائعين وسيبقون على رأس أولوياتنا".



وكان الزوجان تعرفا على بعضهما البعض في عرض للأزياء عام 2003. وتزوجا عام 2005 في مار آلاجو، منتجع عائلة ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا.



ويدير دونالد ترامب جونيور ، البالغ من العمر 40 عامًا، أعمال شركة الرئيس ترامب مع شقيقه إريك، 34 عامًا، منذ أن تولى والدهما منصبه.



وفي الشهر الماضي، نُقلت فانيسا ترامب إلى المستشفى عندما أخبرت الشرطة أنها تعرضت لمسحوق أبيض أثناء فتح مظروف موجه إلى زوجها.



ولم يكن هناك ما يشير إلى أنها تعرضت لأي إصابات.