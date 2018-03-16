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ارسنال يستعد لتجديد عقد النني

محمد كمال
نشر فى : الجمعة 16 مارس 2018 - 5:02 م | آخر تحديث : الجمعة 16 مارس 2018 - 5:03 م

 

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن ارسنال الإنجليزي يستعد لتجديد عقد لاعب وسطه ونجم منتخب مصر محمد النني ، وذلك بعد سبعة أشهر من عرضه للبيع خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية .

وقالت الصحيفة أن المدرب الفرنسي ارسين فينجر ينوي الإعتماد على النني في وسط الملعب ، خاصة مع غموض موقف زميله جاك ويلشير الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم ولم يتضح موقفه بالإستمرار من عدمه في النادي اللندني .

الصحيفة ذاتها أكدت أن تجديد عقد النني سيتم سواء بقى جاك ويلشير أو رحل ، خاصة وأنه نال إشادة الجماهير وحصل على جائزة لاعب الشهر في ارسنال لشهرين متتاليين .

وكان النني قد إقترب من الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية ، حيث كان مطلوباً في ليستر سيتي ، قبل أن تفشل الصفقة .

وينتهي عقد النني مع ارسنال في يونيو 2020 .

وشارك النني في 25 مباراة مع ارسنال في مختلف البطولات ، وسجل هدفاً وحيداً في شباك باتي بوريسوف البيلاروسي .


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