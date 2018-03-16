ارسنال يستعد لتجديد عقد النني

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن ارسنال الإنجليزي يستعد لتجديد عقد لاعب وسطه ونجم منتخب مصر محمد النني ، وذلك بعد سبعة أشهر من عرضه للبيع خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية .

وقالت الصحيفة أن المدرب الفرنسي ارسين فينجر ينوي الإعتماد على النني في وسط الملعب ، خاصة مع غموض موقف زميله جاك ويلشير الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم ولم يتضح موقفه بالإستمرار من عدمه في النادي اللندني .

الصحيفة ذاتها أكدت أن تجديد عقد النني سيتم سواء بقى جاك ويلشير أو رحل ، خاصة وأنه نال إشادة الجماهير وحصل على جائزة لاعب الشهر في ارسنال لشهرين متتاليين .

وكان النني قد إقترب من الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية ، حيث كان مطلوباً في ليستر سيتي ، قبل أن تفشل الصفقة .

وينتهي عقد النني مع ارسنال في يونيو 2020 .

وشارك النني في 25 مباراة مع ارسنال في مختلف البطولات ، وسجل هدفاً وحيداً في شباك باتي بوريسوف البيلاروسي .