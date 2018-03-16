كوبر يدرس «العفو» عن باسم مرسي

يبدو أن هناك اتجاه كبير من جانب الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر للعفو عن باسم مرسي مهاجم الزمالك وذلك بضمه لصفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وكان باسم مرسي قد استعاد جزء كبير من مستواه، وهو ما ظهر عليه خلال مباراة الزمالك والرجاء في الجولة الـ29 لبطولة الدوري بتسجيله هدفين هما الأول له في المسابقة بالموسم الجاري ، كما أظهر اللاعب مدي جاهزيته البدنية بالاضافة لنقص وزنه بشكل كبير رغبةً منه في إجبار الجهاز الفني للفراعنة على ضمه من اجل حلم التواجد مع قائمة المنتخب في مونديال روسيا.

الجهاز الفني للفراعنة أشاد بالمستوي الرائع الذي ظهر عليه باسم مرسي مع الزمالك في مباراة الرجاء ، مؤكدين أنه أحد القوام الرئيسي لقائمة المنتخب ومن الممكن انضمامه للمنتخب بمعسكر شهر مايو ويونيو المقبلين ولكن بشرط أستمرار تألقه مع الفريق الأبيض بالمباريات القادمة سواء فيما تبقي من الدوري أو كأس الكونفدرالية التي يشارك بها الفارس الأبيض.

وترجع أزمة الجهاز الفني لمنتخب مصر مع باسم مرسي منذ مباراة الفراعنة أمام غانا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا والتي قام خلاله بتصرف سيئ بعدما ترك الملعب اعتراضاً على تبديله بين شوطي المباراة والتي كانت أنتهت بفوز منتخبنا الوطني 2 – 0 ـ، ليقرر بعدها كوبر إستبعاده لأسباب تأديبية ومنها استبعد اللاعب من المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون 2017 بالاضافة لعدم استكماله مباريات المنتخب في مشوار التصفيات المؤهلة للعرس المونديالي.

جدير بالذكر أن هيكتور كوبر كان أعلن عن قائمة المنتخب الوطني والتي ضمت 27 لاعباً سينضمون للسفر إلي سويسرا يوم 20 من الشهر الجاري لبدء مسعكر شهر مارس والذي يخوض خلاله المنتخب مباراتين وديتين أمام البرتغال يوم 23 واليونان يوم 27.