وصول 6 أتوبيسات من «شرق الدلتا» لدعم منظومة النقل الداخلي بالعريش

وصلت 6 سيارات أتوبيس من شركة شرق الدلتا إلى العريش لدعم منظومة النقل الداخلي بالمدينة.



وأكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أنه تم طلب دعم منظومة النقل الداخلى بالعريش، حيث وافق رئيس مجلس الوزراء على دعمها بـ10 سيارات أتوبيس من شركة شرق الدلتا، وتم بالفعل وصول 6 سيارات منها والباقي في الطريق ، وستعمل على الخطوط الداخلية في مدينة العريش لنقل المواطنين نظير أجرة موحدة بقيمة جنيهين، على أن تتحمل المحافظة سداد قيمة التشغيل الحقيقية للشركة.



وأعلن المحافظ أنه سيتم دعم مدينة العريش أيضا بـ3 سيارات ميكروباص لنقل المواطنين داخل المدينة بأجرة مخفضة، مشيرًا إلى أنه سبق تشغيل سيارات النقل الجماعى بالمحافظة لنقل العاملين والمواطنين مجانا، وتم تخصيص 3 سيارات لنقل مرضى الفشل الكلوى من مناطق إقامتهم إلى مستشفى العريش العام وإعادتهم إلى منازلهم مرة أخرى عقب إجراء عمليات الغسيل الكلوي.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع عدد من رموز العائلات والقيادات الطبيعية وأهالى العريش لعرض ما تم اتخاذه من إجراءات لحل مشاكل المواطنين اليومية، وفى مقدمتها توفير وسائل المواصلات وحل مشكلة المواصلات الداخلية.