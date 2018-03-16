الهلال يعزز صدارته للدوري السعودي بفوز صعب على القادسية

عزز فريق الهلال صدارته للدوري السعودي بتغلبه على مضيفه القادسية 1 / صفر، اليوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدوري.



وفي مباراة أخرى مؤجلة من ذات الجولة، فاز الأهلي على مضيفه الرائد 3 / صفر.



وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، انتزع الهلال فوزا صعبا من مضيفه القادسية 1 / صفر.



ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد الشلهوب الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36.



وأهدر السوري عمر خريبين ، لاعب الهلال ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.



ورفع الهلال رصيده إلى 52 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد القادسية عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر (الثالث من القاع).



يذكر أن هذا الفوز هو الخامس عشر للهلال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في سبع، يما تعد هذه الخسارة هي الثانية عشر للقادسية هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في سبع.