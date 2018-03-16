سفير مصر في تونس: الكثيرون أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

قال السفير نبيل الحبشي، سفير مصر في تونس، إن الكثير من أبناء الجالية المصرية في تونس قاموا بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم بالخارج، قبل ذهابهم للعمل.

وأشاد «الحبشي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الجمعة، بسلوكيات أبناء الجالية المصرية خلال مشاركتهم في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى قيام المصريين بتقسيم أنفسهم مجموعات لتنظيم المشاركة في الانتخابات.

وكانت السفارات المصرية في مختلف دول العالم، قد فتحت أبوابها أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، منذ التاسعة من صباح الجمعة، وفقًا لتوقيت كل دولة.