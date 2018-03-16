سفير مصر في الإمارات: إقبال كثيف من المصريين على اللجان الانتخابية

قال السفير وائل جاد سفير مصر في الإمارات، إن هناك إقبال كثيف من المصريين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت في التاسعة من صباح الجمعة.

ووصف «جاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، صباح الجمعة، إقبال المصريين للتوصيت في انتخابات الرئاسة بـ«المشهد الرائع»، قائلًا إن المصريين في دولة الإمارات يتمتعون بحس وطني عالٍ، وتكون دائمًا عند حسن الظن بها.

وأشار إلى إقبال المصريين على مقر السفارة للتصويت في الانتخابات منذ السابعة صباحًا أي قبل موعد الانتخابات بساعتين، فضلًا عن قدوم البعض من مسافات بعيدة، متابعًا: «الأجواء احتفالية رائعة».

وأعرب عن شكره للسلطات الإماراتية على تقديم كل الدعم للسفارة وتلبيتها كافة المتطلبات وتعيين الشرطيين لتأمين عملية التصويت وتسهيل وصول المصرين للسفارة.

وفتحت السفارات المصرية في دول العالم أبوابها أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية منذ التاسعة من صباح الجمعة، وفقًا لتوقيت كل دولة.