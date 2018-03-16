سفير مصر لدى الإمارات: مد فترة التصويت نتيجة الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع

قال السفير وائل السيد محمد جاد، سفير مصر لدى الإمارات، إنه تم مد فترة التصويت في لجان الانتخابات الرئاسية؛ نتيجة الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي خروقات خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية حتى الآن.

وأضاف «جاد»، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن السفارة المصرية فتحت أبوابها منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم، وكان هناك ناخبين متواجدين أمام اللجان منذ الساعة السابعة، وحتى الآن ما زال هناك الكثيرين.

وتابع أن الانتخابات الرئاسية الحالية بالخارج تشهد إقبالًا غير مسبوق، مضيفًا أنه من المقرر أن تحصل اللجان على ساعة استراحة، لم تتمكن من أخذها نتيجة الإقبال وتزايد أعداد الناخبين، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار بمد فترة التصويت اليوم لاستيعاب العدد المتواجد حاليا أمام اللجان.

وذكر أن هناك مقران لإجراء الانتخابات الرئاسية في الإمارات، أحدهما في القنصلية العامة في أبو ظبي، والآخر في السفارة المصرية في دبي، مشيرًا إلى تبرع بعض أبناء الجالية المصرية هناك بنقل الناخبين لمقرات اللجان الانتخابية على نفقتهم الخاصة.

وأكد أن هناك تسهيلات لنقل المصريين إلى مقرات اللجان الانتخابية، مضيفًا أنه تم التنسيق مع السلطات الإماراتية لتأمين اللجان والحافلات التي تقل الناخبين.

وكانت السفارات المصرية في مختلف دول العالم، قد فتحت أبوابها أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، منذ التاسعة من صباح الجمعة، وفقًا لتوقيت كل دولة.