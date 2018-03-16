الأهلي يختتم مرانه عصر اليوم بالجابون استعدادًا لمواجهة مونانا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه اليوم في الثالثة والنصف بتوقيت الجابون الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب الصداقة، وهو نفسه الملعب الذى تقام عليه مباراة الغد أمام فريق مونانا الجابوني في إياب دور الـ32لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري إلى الاطمئنان على استيعاب لاعبيه للخطة التي استقر عليها لمواجهة مونانا ومراجعه الأدوار والتكليفات المطلوبة من كل لاعب خلال المباراة.

وكان الأهلي قد فاز على مونانا الجابوني بأربعة أهداف نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الأسبوع الماضي.