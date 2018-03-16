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عاجل.. الجيش السوري يعلن استعادته 70% من الغوطة الشرقية

إيفون مدحت
نشر فى : الجمعة 16 مارس 2018 - 6:42 م | آخر تحديث : الجمعة 16 مارس 2018 - 6:42 م

أعلن الجيش السوري، مساء اليوم الجمعة، استعادته 70% من مدينة الغوطة الشرقية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل.


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