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أعلن الجيش السوري، مساء اليوم الجمعة، استعادته 70% من مدينة الغوطة الشرقية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل.