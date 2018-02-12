من هي فانيسا ترامب التي طلبت الطلاق من نجل الرئيس الأمريكي؟

كما عملت أيضا كعارضة أزياء ومصممة وأطلقت خط إنتاج خاصا بها لحقائب اليد حمل اسم لا بوشيت في عام 2010.

طلبت فانيسا زوجة دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الطلاق رسميا من زوجها وأقامت دعوى الطلاق بدون نزاع أمام محكمة بنيويورك، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

ويرجع زواج دون الابن الأكبر لترامب من فانيسا، وكلاهما 40 عاما، إلى عام 2005، ولديهما خمسة أطفال.

فمن هي فانيسا ترامب؟

ولدت فانيسا كاي هايدون في 18 ديسمبر/كانون أول عام 1977 في مدينة نيويورك وترعرعت في حي منهاتن. ووالدتها بوني هايدون كانت تدير وكالة للعارضات لذلك ظهرت فانيسا في صور منذ طفولتها.

وفي صباها كانت تهوى التنس وكان قد تردد أنها كانت تواعد النجم الشهير ليوناردو دي كابريو عندما كانت في العشرين من عمرها.

وتنحدر فانيسا من أصول نمساوية وروسية ودنماركية. وشقيقتها فيرونيكا هايدون عارضة أزياء.

التمثيل

كانت فانيسا ممثلة ظهرت في فيلم Something's Gotta Give مع جاك نيكسلون وديان كيتون في عام 2003.

وفي العام التالي ظهرت في العرض التليفزيوني The Apprentice مع حماها المستقبلي الرئيس الحالي دونالد ترامب.

كما عملت أيضا كعارضة أزياء ومصممة وأطلقت خط إنتاج خاصا بها لحقائب اليد حمل اسم لا بوشيت في عام 2010.

كانت فانيسا قد شرعت في مواعدة دونالد ترامب الابن منذ تعرفت عليه في عرض أزياء عام 2003 .

وتزوج ترامب الابن من فانيسا في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2005، إذ أقيم حفل الزفاف في نادي "مار لاغو" الذي يملكه والده في "بالم بيتش" بولاية فلوريدا.

وكانت تقارير أمريكية قد أشارت مطلع هذا العام إلى وجود خلافات عائلية بين الزوجين، بسبب رحلات دون الابن الدائمة وعشقه لمواقع التواصل الاجتماعي.