السيسي يتفقد مشروعات التنمية ببورسعيد

يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة لمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة؛ لتفقد معدل الإنجاز الذي تحقق بعدد من المشروعات القومية التنموية العملاقة بمنطقة شرق بورسعيد، والتي منها الأنفاق للسيارات والسكة الحديد بالكيلو 18 جنوبًا المار أسفل ممر المجرى الملاحي لقناة السويس لربط شرق سيناء بالوادي، وإنشاء الأرصفة بميناء شرق بورسعيد بالميناء المحوري اللوجيستي والمنطقة الصناعية.

ومتابعة ما تحقق من أعمال المطور الصناعي لترفيق البنية الأساسية بها والمزارع السمكية التي تتم بأحواض على أحدث تكنولوجيا متقدمة في مجال لاستزراع السمكي بمنطقة سهل الطينة، وذلك بحضور عدد من الوزارء واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.