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مصدر أمني ينفي صحة تحذير المواطنين من بعض بطاقات الرقم القومي

القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 16 مارس 2018 - 4:57 م | آخر تحديث : الجمعة 16 مارس 2018 - 4:57 م

نفى مصدر أمني، ما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعى بشأن صدور تحذيرات أمنية للمواطنين حول عدم التعامل مع من تحمل بطاقة رقمه القومى (9) أو (11) أسفل النسر الموجود خلف البطاقة، في إشارة إلى أن حامل الرقم القومى المشار إليه مسجل خطر أو هارب من تنفيذ أحكام قضائية.

وأضاف المصدر الأمني، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن كل ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة جملة وتفصيلاً.

وأوضح المصدر الأمني أن الأرقام المدونة أسفل النسر الموجود بخلفية بطاقات الرقم القومى من جهة اليمين تدل على أكواد مراكز إصدار البطاقات على مستوى كافة محافظات الجمهورية


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