«ميركل» تعارض مقاطعة مونديال روسيا كرد فعل على تسميم جاسوس روسي في بريطانيا

أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن عدم قناعتها بجدوى مقاطعة بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا كرد فعل غربي على واقعة تسميم جاسوس روسي سابق وابنته في إنجلترا.

وقالت ميركل اليوم الجمعة في برلين، خلال لقائها رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن، إن الأمر يدور الآن حول كشف سريع لملابسات الهجوم على العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته.

وأعربت عن أملها في أن تشارك روسيا في الكشف عن ملابسات الواقعة، مشيدة في الوقت نفسه بإتاحة بريطانيا عينات من السم الذي تم استخدامه في الهجوم في إطار إجراءات كشف ملابسات الواقعة.

وقد تم العثور على سكريبال وابنته فاقدين للوعي في متنزه بمدينة ساليسبري جنوبي إنجلترا. وبحسب بيانات بريطانية فإن سكريبال وابنته كانا ضحيتا هجوم بغاز الأعصاب (نوفيتشوك)، الذي تم تطويره في الاتحاد السوفيتي السابق.