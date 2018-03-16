«الوطنية للانتخابات»: لم تصلنا شكاوى حول عرقلة العملية الانتخابية في تركيا أو قطر

قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تتابع من خلال اللجنة المشرفة على التصويت بالخارج سير العملية الانتخابية، وتتواصل بشكل مستمر مع كافة السفارات المصرية، مؤكدًا أن الهيئة لم تتلق أي شكاوى تخص سير العملية الانتخابية أو تعطيل الأجهزة منذ بداية التصويت بالخارج.

وأضاف «الشريف»، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن العملية الانتخابية تسير بشكل مرض ومنظم حتى اللحظة الراهنة في كافة الدول، مشيرًا إلى أنه لم يصل إلى الهيئة أية شكاوى لعرقلة سير العمليات الانتخابية في تركيا أو قطر.

وأكد أن السفارات المصرية في تركيا وقطر شأنها شأن كل السفارات المصرية في الدول الأخرى، متابعًا: «الأمور تسير بشكل طبيعي في كافة الدول، ونجتمع بشكل دائم إلى أن يتم غلق أبواب جميع اللجان الانتخابية».

وكانت السفارات المصرية في مختلف دول العالم، قد فتحت أبوابها أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، منذ التاسعة من صباح الجمعة، وفقًا لتوقيت كل دولة.