الحماية المدنية تسيطر على حريق «شقة» غرب الإسكندرية

تلقى قسم شرطة مينا البصل، في الإسكندرية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في شقه بالعقار رقم 10، مساكن المفروزة، دون حدوث إصابات، وذلك وفقا لبيان مديرية أمن الإسكندرية اليوم الجمعة.

وبانتقال قوات إدارة الحماية المدنية، تم السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ كائنة بالطابق الثاني، ونشب الحريق في مطبخها؛ ما أدى لاحتراق محتويات الشقة بالكامل، وسقوط جزء من حائط شرفة المطبخ.

وبسؤال قاطن الشقة ويدعى "ص. ا. ع" (63 عاما - حداد) أيد ما جاء بالفحص، وأرجع سبب الحريق بأنه جاء نتيجة تسرب الغاز الطبيعي من خرطوم البوتاجاز أثناء اشتعاله، ولم يتهم أحد بالتسبب في الواقعة.

تم إخطار عمليات المحافظة، وحي غرب الإسكندرية، وشركة الغاز الطبيعي، وقسم الأدلة الجنائية، والنيابة العامة؛ والتي كلفت ضباط إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة؛ لتتولى التحقيق.