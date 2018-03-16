سفيرة مصر بالبحرين: لم نتلق أي شكوى خلال اليوم الأول من انتخابات الرئاسة

- «الفار»: الشباب لعبوا دورا ملموسا في حشد الناخبين وتشجيعهم على التصويت



قالت السفيرة سها الفار، سفيرة مصر في البحرين، إن المصريين توافدوا على لجان الاقتراع قبل الموعد المحدد لبدء العملية الانتخابية، مؤكدة أن السفارة لم تتلق أي شكوى خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية التي بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، بالخارج، وفقًا لتوقيت كل دولة.

وأضافت «الفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الجمعة، أن السفارة قدمت كل التسهيلات الممكنة لتشجيع الجالية المصرية في البحرين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، متابعة أن الشباب كان لهم دورًا ملموسًا، وبذلوا جهدًا كبيرًا لحشد الناخبين.

وأشادت بالمؤسسات المصرية القائمة على الانتخابات، قائلة إنها تتعامل بمنتهى التناغم والتلاحم، وأدائها رفيع المستوى، وأشعر أبناء الجالية أن مصر يحدث بها طفرة.

وكانت السفارات المصرية في مختلف دول العالم، قد فتحت أبوابها أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، منذ التاسعة من صباح الجمعة، وفقًا لتوقيت كل دولة.