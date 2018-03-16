بدء تصويت المصريين بالصين في الانتخابات الرئاسية

فتحت سفارة مصر ببكين والقنصلية المصرية بشنغهاي أبوابهما صباح اليوم الجمعة في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى، أمام المواطنين من أبناء الجالية المصرية للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام.



وتستمر عملية الاقتراع اليوم في اللجنتين الفرعيتين بالسفارة المصرية بالعاصمة الصينية والقنصلية بشنغهاي حتى الساعة التاسعة مساء.



وكانت السفارة المصرية ببكين والقنصلية قد انتهت من كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستقبال الناخبين وتزويد اللجنة بكافة التسهيلات للتيسير على المواطنين عملية الادلاء بأصواتهم.