المصريون يتوافدون على مقر السفارة بسويسرا للمشاركة فى الانتخابات

توافد الموطنون والأسر المصرية على مقر سفارتهم في برن، منذ بدأ الاقتراع صباح اليوم الجمعة في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر بالخارج حتى بعد غد الأحد.

وأكد سفير مصر في سويسرا هشام سيف الدين، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن السفارة والقنصلية في العاصمة السويسرية، استعدت بشكل كامل للعملية الانتخابية، ووفرت للمواطنين الوافدين من كافة مدن ومناطق سويسرا، وسائل الراحة للقيام بواجبهم الانتخابي.

وحث السفير المواطنين المصريين على المشاركة بكثافة نظرًا لأهمية دورهم الوطني في تلك المرحلة من تاريخ مصر، والتي تبذل فيها جهود جبارة من أجل التنمية ورفاه الشعب المصري.

كان مقر السفارة المصرية في برن قد شهد منذ صباح اليوم توافد أسر مصرية بكاملها وحضور الأبناء من الجيل الثاني للمشاركة في هذا العرس الانتخابي.