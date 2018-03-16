والدة الشهيد «شريف عمر» للمصريين: «ماتضيعوش اللي عملوه إخواتكم الشهداء»

طالبت إيمان غريب، والدة الشهيد المقدم شريف محمد عمر، كل المصريين الوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، في الحرب الراهنة على الإرهاب في سيناء؛ لتطهير البلاد والحفاظ على المجهود الذي بذله الشهداء في الحرب على الإرهاب.



وأضافت والدة الشهيد، خلال لقائها ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مع الإعلامي أسامة كمال، أمس الخميس، أن مصر تمر بفترة عصيبة تستوجب الوقوف يدًا واحدة للحفاظ على البلاد، وتابعت: «أنا طلبت من ابني أنه يتنقل وكنت قادرة انقله، بس قالي يا ماما لما أنا اتنقل وغيري يتنقل هنسيب البلد لمين».



ونفت ما يتردد دائمًا من تهم للجيش المصري بتجنيد أولاد البسطاء في سيناء، مطالبة المصريين بالدعاء لنجلها الذي له الذكرى السنوية، ولكل زملائه الشهداء.



وكرَّم الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهداء وأسرهم، أمس الخميس، خلال الندوة التثقيفية السابعة والعشرين بعنوان «يوم الشهيد» التي أقامتها القوات المسلحة احتفالًا بيوم الشهيد، في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وحضرت التكريم إيمان غريب، والدة الشهيد المقدم شريف محمد عمر، الذي استشهد في سيناء، خلال انفجار قنبلة، في مارس 2016، وأجهشت في البكاء خلال سماعها قصة استشهاد نجلها.