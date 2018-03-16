«ترامب» يستعد لإقالة مستشاره للأمن القومى

- «واشنطن بوست»: الرئيس الأمريكى يشكو من أن ماكماستر شديد التعنت



ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أمس، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرر إقالة مستشاره للأمن القومى إتش.آر ماكماستر، لكنه من غير المتوقع أن يتخذ هذه الخطوة فورا، مشيرة إلى أنه يعتزم أيضا إقالة مسئولين آخرين بعد إقالته أخيرا وزير خارجيته ريكس تيلرسون.

وقالت الصحيفة نقلا عن خمسة مصادر مطلعة أن ترامب يدرس عددا من البدلاء المحتملين لماكماستر بينهم السفير الأمريكى الأسبق فى الأمم المتحدة جون بولتون وكبير موظفى مجلس الأمن القومى كيث كيلوج.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن «ترامب مستعد لأخذ وقته» قبل أن يقيل ماكماستر «لأنه يريد التأكد من أن ذلك لن يشكل إهانة للجنرال ولضمان وجود خليفة قوى» لتولى المنصب، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب الصحيفة، فإن ترامب لم يكن على وفاق مع ماكماستر على الإطلاق وأبلغ الرئيس كبير موظفى البيت الأبيض جون كيلى أخيرا بأنه يرغب فى تغيير ماكماستر.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس يشكو من أن مكماستر شديد التعنت وأن إحاطاته تستغرق وقتا طويلا وتبدو غير ذات صلة بالموضوع.

وتشهد العلاقة بين ترامب وماكماستر توترا فقد تعرض الجنرال لانتقاد الرئيس عندما اعتبر أن الادلة بحصول تدخل روسى فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة «لا يمكن دحضها».

ورد عليه ترامب بالقول على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «لقد نسى الجنرال ماكماستر أن يقول إن نتائج انتخابات عام 2016 لم تتأثر أو يطرأ عليها تعديل من قبل الروس».

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلا عن مصدرين مطلعين، أن روبرت مولر المدعى الخاص المكلف بالتحقيق فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، وجه إنذارا قضائيا إلى شركة أسسها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتسليم مستندات على صلة بروسيا وأشياء أخرى تخضع للتحقيق، ما يعنى أن التحقيقات باتت تقترب أكثر من الرئيس الأمريكى.