وزير البترول يتفقد مقار اللجان الانتخابية بالسفارة المصرية بالأردن

دعا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، المصريين بالخارج إلى ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة بفاعلية وإيجابية في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت اليوم وتمتد حتى غد وبعد غد.

وقال «الملا»، خلال زيارته اليوم الجمعة إلى مقر السفارة المصرية بالأردن، حيث يدلى المصريون بالمملكة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية – "أدعو كافة المصريين في الخارج إلى النزول والمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، وعلينا أن نكون إيجابيين، فالوطن الآن يمر بمرحلة تحتاج إلى هذه المشاركة، كما أن الإلتزام بأداء دورنا التصويتي هو أقل ما يمكن أن نقوم به".

وأضاف "حرصت خلال تواجدي بالأردن على زيارة مقر السفارة بعمان، والوقوف بجانب أبناء الجالية في المملكة؛ لاسيما العاملون بشركات البترول التابعة لنا في الأردن، من أجل دعمهم وإعطائهم دفعة وحماس للتأكيد على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية كمواطنين لهم دور مهم وفعال"، منوها بأن هناك أكثر من أربع شركات مصرية تابعة لقطاع البترول تتولي العديد من المشروعات الكبرى في المملكة.

وأشاد الملا بالإقبال الكبير لأبناء الجالية المصرية بالأردن، وحرصهم على النزول اليوم للتصويت، والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

كما أشاد وزير البترول بالجهود التي بذلها أعضاء البعثة المصرية في الأردن، وعلى رأسهم السفير طارق عادل، سفير مصر لدى الأردن، وما اتخذوه من إجراءات من شأنها الإسهام في تيسير عملية التصويت.

ويقوم المهندس طارق الملا، حاليا، بزيارة رسمية إلى العاصمة عمان، التقى خلالها وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، حيث شهد الوزيران أمس افتتاح عددا من المشروعات التي تنفذها شركة فجر الأردنية المصرية بالمملكة؛ من بينها؛ افتتاح محطة قياس كهرباء السمرا - المرحلة الرابعة (تقع على بعدـ35 كم شمال شرق العاصمة عمان)، و بدء تشغيل وافتتاح محطة قياس أول مصنع يتم تزويده بالغاز الطبيعي في المملكة.