«لافروف»: تهديدات أمريكا لسوريا غير مقبولة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن تهديدات الولايات المتحدة لسوريا غير مقبولة، وأن موسكو نبهت واشنطن إلى ذلك عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية.

وأضاف «لافروف»، في تصريحات صحفية عقب لقائه مع نظيريه التركي والإيراني في أستانا، اليوم الجمعة، أن التهديدات الأخيرة بشن ضربات عسكرية من قبل الولايات المتحدة على سوريا، بما فيه دمشق، غير لائقة وغير مقبولة.

وتابع، «حدث ذلك في أبريل الماضي، على أساس اتهامات فارغة باستخدام الحكومة السوريا للسلاح الكيميائي».

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى، أنه تم نقل الموقف الروسي بشكل واضح للممثلين الأمريكيين عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية.

وكان الجيش الأمريكي، قد نفذ في شهر أبريل الماضي ضربة صاروخية استهدفت مطار الشعيرات وسط سوريا، وذلك ردًا على هجوم كيميائي اتهمت واشنطن سوريا بتنفيذه على بلدة خان شيخون شمالي غرب البلاد، وأسفرت الضربة عن سقوط قتلى وجرحى.