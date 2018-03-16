شيخ الأزهر: فلسطين تواجه غطرسة القوة وسياسات الظلم والتهجير

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن فلسطين تواجه غطرسة القوة وصوت المستبد وسياسات الظلم والتهجير.



وقال، الطيب، أمام الحضور في الجامعة الكاثوليكية بلشبونة، أمس الخميس، ردا على سؤال حول القيم الدينية وأزمة المجتمعات المعاصرة - إن عالمنا المعاصر يَمر بأزماتٍ مُتعدِّدة خانقة أثمرت ثَمَراتٍ مُرَّةً في إذكاء النِّزاعات والاستقطابات الدوليَّة والصِّراع على النفوذ.



وأضاف "نحن مع استدعاء الأديان للنزول إلى واقع النَّاس وضبط تصرفاتهم بما تحمله من رصيد أخلاقي هائل قادر على إقرار العدل والمساواة".



من جانبها، أعربت رئيس الجامعة الكاثوليكية بلشبونة، إيزابيل كابيلُّو جيل، عن سعادتها بزيارة فضيلة الإمام الأكبر إلى مقر الجامعة، وقالت: "إنه لشرف كبير أن تستضيف الجامعة شيخ الأزهر وأن تستمع لمحاضرته المهمة ونحن نشكره على حضوره معنا لنستفيد من علمه الغزير في الجامعة الكاثوليكية".



فيما أعرب فضيلته عن سعادته بإلقاء كلمة في الجامعة الكاثوليكية والتي تأتي ضِمن رسالة الأزهر الشريف ومجلس حُكماء المسلمين ومسئوليتهما في سَعيهما الحثيث لتأصيلِ مَبدأ «الحوار بين الشَّرقِ والغَرب»، ومحاولة تطبيقه على الأرضِ في شَتَّى عَواصِم أوروبا وأفريقيا وآسيا.