سفير مصر بنيوزيلندا: إقبال كبير في اللحظات الأولى للتصويت في انتخابات الرئاسة

صرح السفير طارق الوسيمي، سفير مصر لدى نيوزيلندا، بأن هناك إقبالا كبيرا خلال اللحظات الأولى لعملية التصويت للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن هناك نجاحا كبيرا مع بداية عملية التصويت نتيجة للإعداد الجيد من قبل السفارة والدعم اللامحدود من قبل الخارجية المصرية.

وقال الوسيمي، في تصريح خاص لقناة «إكسترا نيوز» مع بدء عملية التصويت للمصريين في الخارج: "إن الجالية المصرية في نيوزيلندا تقوم بالإدلاء بأصواتها إيمانا منها بأن ذلك واجب وطني لابد من القيام به"، مشيرًا إلى أن السبت والأحد المقبلين سيكون الإقبال أكثر نظرا لأن الجمعة يوم عمل عادي في نيوزيلندا، لافتًا إلى أن هناك ترتيبات من قبل الجالية المصرية في نيوزيلندا أن يتم التصويت في يومي الإجازة السبت والأحد.

وفتحت سفارة مصر بنيوزيلندا أبوابها في التاسعة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي هناك، أمام المواطنين من أبناء الجالية المصرية للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي تستمر لمدة 3 أيام.