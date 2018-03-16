«الكرملين»: روسيا تعتزم الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة بما تراه مناسبًا

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن روسيا تعتزم الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة حسب ما تراه مناسبًا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: «سيأتي ذلك الرد الذي نراه مناسبًا، سيكون كل شيء في أوانه»، بحسب وكالة «سبوتنيك».

وأضاف «بيسكوف»، أن «الكرملين» لا يميل للحديث عن حرب باردة جديدة.

كانت الولايات المتحدة قد فرضت، أمس الخميس، عقوبات على 5 كيانات و19 شخصًا ردًا على الهجمات المستمرة المشينة القادمة من روسيا، في إشارة على وجه التحديد إلى النشاط الإلكتروني الروسي عبر الإنترنت ومحاولات التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في بيان صحفي، إن الإدارة تواجه النشاط السيبراني الروسي الخبيث وتتصدى له، بما في ذلك محاولتها للتدخل في الانتخابات الأمريكية، والهجمات السيبرانية المدمرة، والتدخلات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن عقوبات على أكثر من 100 شخص وكيان.