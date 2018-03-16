المصريون باليابان وكوريا الجنوبية يبدأون التصويت في انتخابات الرئاسة

بدأ المصريون في كل من اليابان وكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي لطوكيو وسول) في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بمقر سفارتي مصر في طوكيو وسول وذلك بالتوقيت المحلى.



وقامت السفارة المصرية في طوكيو وسول بتوفير كافة التسهيلات للمواطنين الذين يتوافدون على مقرها لممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية، بالنظر إلى دورهم ومسئوليتهم الوطنية في كافة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.



وتجرى عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد 16 و17 و18 الجاري وتسهيلا من الهيئة الوطنية للانتخابات فيمكن للناخبين إحضار أصل جواز السفر المميكن ساري الصلاحية أو أصل بطاقة الرقم القومي دون الحاجة للتسجيل المسبق حيث يحق لأي مواطن مصري مقيم في الخارج خلال توقيت الانتخابات الإدلاء بصوته في أي بعثة دبلوماسية مصرية بالدولة المتواجد بها.