«أهلي مؤمن» يبحث عن صدارة الدور السعودي أمام «رائد شيكابالا»

يلتقي فريق أهلي جدة السعودي الذي يضم بين صفوفه مؤمن زكريا نجم الأهلي المنتخب الوطني المعار إلى الدوري السعودي، مع نظيره الرائد الذي يضم الثنائي المصري محمود عبدالرازق «شيكابالا» نجم نادي الزمالك ومحمد عطوة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على استاد مدينة بريدة السعودية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر للدوري السعودي.

ويدخل الأهلى اللقاء في المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد 48 نقطة خلف الهلال صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل الرائد المركز الـ13 وقبل الأخير برصيد 20 نقطة.

ويسعى فريق الأهلي إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل اعتلاء الصدارة مؤقتًا، أملًا في تعطل الهلال الذي يلعب في نفس التوقيت أمام القادسية صاحب المركز 12، والحفاظ على حظوظه في التتويج باللقب.

بينما على الجانب الأخر يأمل رفاق شيكابالا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي من أجل إحياء آماله فى البقاء مع الكبار.