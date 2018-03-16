«ثروة للبترول» تعتزم حفر 17 بئرًا خلال عام 2018

تعتزم شركة ثروة للبترول حفر 17 بئرًا جديدًا خلال عام 2018، حيث تبلغ الاحتياطيات المؤكدة من الزيت الخام في مناطق عمل الشركة بحوالي 7 ملايين برميل، وفقًا لما قاله طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال انعقاد الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة ثروة للبترول لعام 2017.

وأشار «الملا»، إلى أهمية دور ثروة للبترول خلال الفترة القادمة من خلال تكثيف برامج حفر الآبار التنموية والاستكشافية في مناطق امتيازها وسرعة وضعها على خريطة الإنتاج والعمل على الاستفادة من كافة الإمكانيات والموارد المتاحة، خاصة وأنها تُعد أول شركة مصرية استثمارية متخصصة في مجالات البحث وإنتاج البترول والغاز الطبيعي يشارك فيها قطاع البترول وعدد من الوزارات بالدولة.

من جانبه استعرض سليم السروجي رئيس الشركة، نتائج أعمالها خلال عام 2017 بمناطق امتيازها «سيوة، وشرق أبو سنان، وحورس بالصحراء الغربية، وامتداد عش الملاحة بالصحراء الشرقية»، حيث أشار إلى، أنه تم حفر 7 آبار استكشافية وتنموية، ونجحت الشركة في تحقيق كشفين بتروليين جديدين بمنطقة أبوسنان بالصحراء الغربية، وأن إنتاج الشركة من جميع مناطق امتيازها خلال العام بلغ حوالي 2 مليون برميل زيت.

وقد اعتمد «الملا»، تكوين شركة «لوتس» للبترول كشركة قائمة بالعمليات نيابة عن هيئة البترول وشركة ثروة للبترول في منطقة شرق أبوسنان بالصحراء الغربية، وذلك ضمن خطة عمل الشركة لتعظيم العائد على الاستثمار من خلال زيادة حجم الاحتياطيات والإنتاج للمناطق الحالية.