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إيران:ضبط طائرة مسیرة كانت تصور مراكز عسكریة جنوب شرقي البلاد

طهران - د ب أ
نشر فى : الجمعة 16 مارس 2018 - 10:37 ص | آخر تحديث : الجمعة 16 مارس 2018 - 10:37 ص

أعلن قائد عسكري إيراني عن ضبط طائرة مسيرة مشبوهة كانت تصور مراكز عسكرية جنوبي شرق البلاد،حسبما ذكرت، اليوم الجمعة، وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

وقال قائد قوات حرس الثورة الاسلامیة الإيرانية فی مدینة جیرفت التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرقي البلاد، العقید محمد رضا استائی، إن كوادر الأمن ضبطوا طائرة مسیرة مشبوهة كانت تقوم بتصویر مراكز عسكریة فی هذه المدینة الواقعة جنوب المحافظة.

وأضاف العقید إستائس فی تصریح للصحفیین في ساعة متاخرة أمس الخمیس، أن طائرة مسیرة 'كوادكوبتر' كانت تقوم بتصویر والتقاط صور لمناطق عسكریة وحساسة فی مدینة جیرفت قد تم ضبطها من قبل كوادر الأمن بالتنسیق مع الجهاز القضائي والنیابة.

وأوضح أنه تم إرسال الطائرة المسیرة إلى منظمة الاستخبارات لحرس الثورة الاسلامیة'ثار الله' لإجراء المزید من التحقیق بشانها.

وقال إنه وفی ضوء الأنشطة الجاسوسیة الأخیرة، فمن المحتمل أن تكون هذه الطائرة المسیرة قد استخدمت لتنفیذ أعمال تخریبیة.


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