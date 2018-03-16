سفير مصر بالإمارات: إقبال حشود المواطنين على لجان الاقتراع منذ السابعة صباحا

أكد سفير مصر في الإمارات وائل جاد أن هناك شعورا وطنيا جارفا ينتاب جميع الناخبين من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اليوم.

وقال السفير وائل جاد في اتصال هاتفي مع قناة (إكسترا نيوز)، اليوم الجمعة، إن حشود المواطنين منذ الساعة السابعة صباحا كانوا في انتظار فتح لجان الاقتراع، وإن السفارة قامت بإتمام كل الاستعدادات اللوجيستية.

وأشار إلى شدة إقبال الجالية المصرية في أبوظبي على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، واصفا الأجواء الانتخابات بأنها احتفالية ومشرفة جدا.

وأوضح أن عمليات التصويت في دبي على ما يرام، وهناك إقبال من أفراد الجالية الموجودة في الإمارات الشمالية.

وأكد السفير وائل جاد أن الأولوية ستكون لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة لرفع عناء الطوابير والمشقة عنهم، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك تعاونا كبيرا من الناخبين في التسهيل على هذه الفئات.