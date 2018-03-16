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الطائرات تحلق في سماء بورسعيد استعدادًا لزيارة «السيسي»

بورسعيد - محسن العشري:
نشر فى : الجمعة 16 مارس 2018 - 3:18 م | آخر تحديث : الجمعة 16 مارس 2018 - 3:18 م

تقوم عدد من الطائرات الهليكوبتر العسكرية بالتحليق في أجواء سماء محافظة بورسعيد، حيث تقوم بعملية مسح جوي كإجراء تأميني لجميع المناطق، التي من المقرر أن يتضمنها برنامج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة بورسعيد؛ لتفقد معدل الإنجاز الذي تحقق بعدد من المشروعات القومية التنموية العملاقة بمنطقة شرق بورسعيد، والتي منها الأنفاق للسيارات والسكة الحديد بالكيلو 18 جنوبًا المار أسفل ممر المجرى الملاحي لقناة السويس، وإنشاء الأرصفة بميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية وما تحقق من المطور الصناعي لترفيق البنية الأساسية بها، والمزارع السمكية التي تتم بأحواض على أحدث تكنولوجيا متقدمة في مجال لاستزراع السمكي بمنطقة سهل الطينة.

وذلك بحضور عدد من الوزارء واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.


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