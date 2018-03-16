قنصل مصر في سيدني: عملية التصويت تسير بشكل جيد وهناك إقبال ملحوظ

أكد السفير ياسر شوقي، القنصل العام في سيدني، أن هناك إقبالا ملحوظا من قبل أبناء الجالية المصرية في سيدني للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن العملية تسير بشكل جيد للغاية حتى الآن.



وتوقع السفير، في تصريح خاص لقناة «إكسترا نيوز»، الليلة، زيادة عدد المشاركين في عملية الاقتراع خلال يومي السبت والأحد، حيث أن اليوم الجمعة هو يوم عمل في أستراليا، مؤكدًا عدم وجود أي معوقات تواجه المصوتين خلال عملية الاقتراع.



وأشار إلى حرص الجالية المصرية في سيدني على المشاركة في عملية التصويت، مؤكدًا أن من يمتلك بطاقة الرقم القومي وكذلك جواز السفر يحق له التصويت ويتم استقباله.



ولفت إلى أن السفارة في سيدني اتمت كل التجهيزات لتوفير الأجواء الجيدة للمواطنين المصريين في أستراليا، مؤكدًا أن السفارة تتبع كل الإجراءات وكذلك التعليمات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.



وبدأ المواطنون المصريون في أستراليا في التوافد على مقار السفارة بكانبيرا والقنصليتين المصريتين بسيدني وملبورن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى.



وفتحت السفارة والقنصليتان أبوابهم في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لأستراليا، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء، خلال الأيام الثلاثة للاقتراع وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.