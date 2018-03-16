ميركل تبدأ ولايتها الرابعة باستقبال رئيس وزراء السويد

تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، أول زيارة رسمية في مستهل ولايتها الرابعة.



ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفن، بميركل، اليوم الجمعة، حسبما أفاد مكتبه في بيان.



ومن المتوقع أن تركز محادثاتهما على الهجرة والتجارة والميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي.



كما تصل رئيسة وزراء آيسلندا، كاترين ياكوبسدوتير، إلى ألمانيا، اليوم الجمعة، لكن من غير المقرر أن تلتقي ميركل حتى يوم الاثنين.



وأدت ميركل وحكومتها الجديدة اليمين أمام مجلس النواب بالبرلمان الألماني (البوندستاج) يوم الأربعاء بعد ستة أشهر من الانتخابات، وهي الفترة الأطول زمنا لتشكيل حكومة في تاريخ البلاد.



وهذه هي الفترة الرابعة والأخيرة على الأرجح لميركل في منصب المستشارية.