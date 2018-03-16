«الحريري» يطالب باستدعاء وزير العدل للبرلمان بشأن الشهر العقاري

أعلن عضو مجلس النواب عن دائرة «محرم بك، وأبيس، وغربال»، المهندس هيثم الحريري، اليوم الجمعة، أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير العدل المستشار صابر عرب، حول ما وصفه باستمرار تردي وسوء الخدمة المقدمة للمواطنين في مكاتب الشهر العقاري، في الإسكندرية، مطالبًا بسرعة مناقشته في أسرع وقت وضرورة استدعاء الوزير للبرلمان.

وأضاف «الحريري»، أن الطلب تقدم به جاء بناءً على شكاوي عدد كبير من مواطني الإسكندرية، حول ما وصفه بمدى المهانة وضياع الوقت الذين يتعرضون له في مكاتب الشهر العقاري، وانتشار السماسرة على مرأى ومسمع من جميع مرتاديه، وتم تأكيد تلك الشكاوي لدى قيامه بزيارة مكاتب الشهر العقاري في مناطق «محرم بك والسيوف» بحضور مفتش من وزارة العدل، وتبين صحة تلك الشكاوي.

ولفت، عضو مجلس النواب، إلى النقص الحاد في عدد الموظفين الأمر الناتج عن عدم الإعلان عن نتيجة مسابقة الشهر العقاري، كما أنه لا توجد أماكن انتظار كافية تليق بالمواطنين، فضلًا عن أن أجهزة التكييف لا تعمل ولا توجد مراوح، كما لا توجد لوحات إرشادية لكيفية تلقي الخدمة، كما أنه لا توجد أرقام على شباك الخدمة، كما أن المكاتب غير مؤهلة لاستقبال كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.