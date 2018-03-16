ليفربول «صلاح» في مواجهة صعبة بربع نهائي دوري أبطال اوروبا

أسفرت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، والتي اقيمت بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهة من العيار الثقيل بين كلًا من ليفربول و مانشيستر سيتي .

ويواجه ايضا نادي ريال مدريد الاسباني نظيره يوفنتوس الايطالي، بينما يواجه فريق برشلونة الاسباني فريق روما الايطالي.

كما أوقعت القرعة فريق اشبيليه الاسباني أمام بطل الدوري الالماني بايرن ميونخ .

يذكر أن الـ 8 أندية قد تأهلت للدور ربع النهائي، ومن المنتظر ان تقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي يومي 3 و4 أبريل المقبل، والعودة يومي 10 و11 أبريل المقبل.

الجدير بالذكر انه من المؤكد ان تقام قرعة جديدة للدور نصف النهائي 13 أبريل المقبل، علما بأن المباراة النهائية يوم 26 مايو بالملعب الأوليمبي بمدينة كييف الأوكرانية.