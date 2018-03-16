اتحاد السباحة يدعم الرئيس السيسى ويدعو الرياضيين للمشاركة فى الإنتخابات

أصدر مجلس إدارة اتحاد الساحة برئاسة ياسر إدريس بيانا يوم الجمعة ، يدعو فيه جميع اللاعبين والمدربين المصريين فى ربوع مصر وخارجها إلى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ودعم الدولة المصرية فى مواجهة مايحاك ضدها من مؤمرات بأراضيه.

وقد جاء ذلك من واقع شعور وإحساس مجلس إدارة الاتحاد بالمسؤلية تجاه الوطن ودعم استمرار عجلة التنمية التى تنعكس بصورة أساسية على تقدم الرياضة و تميزها .

يذكر أن الانتخابات فى الخارج بدأت اليوم وتستمر لمدة 3 أيام ،بينما شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم تدفق ى صناديق الإقتراع معلنة تأييدها الكامل للرئيس السيسى،فى حين تجرى الانتخابات فى مصر لمدة 3 أيام خلال الفترة من 26 حتى 28 مارس الجارى.